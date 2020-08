A una semana del asesinato de Blas Correas por parte de la Policía, Soledad, su madre, todavía no se anima a salir a la calle. "No me atrevo a ir acá a la vuelta al kiosco porque no me quiero enfrentar con nadie porque lloro", expresó a Crónica Matinal.

#JusticiaPorBlas: "Es una marcha para que esto no vuelva a repetirse"

Este jueves se realizará un marcha para pedir justicia. La movilización fue convocada por Juan, hermano de Blas, y sus primos para las 18 horas hacia el Patio Olmos. "Queremos que la marcha sea en paz. Si hay alguien que no nos puedan acompañar en estas condiciones, que nos acompañen a la distancia porque sino toda esta lucha va a ser en vano",declaró Soledad.

Asesinato de Blas Correas: uno de los policías dice estar arrepentido

Y agregó: "Lo nuestro no es contra la Policía en sí, es en pedido de justicia por Blas. No queremos generar ningún acto de violencia. No es nuestra intención generar un disturbio".

Con todo el dolor, Soledad agradeció a los medios por el respeto que mantuvieron en la cobertura del crimen y resaltó que este jueves decidió hablar con los medios porque sintió que debía hacerlo.

Por ahora, no sabe si tiene las fuerzas para asistir a la marcha.

"Yo creo que estaría en paz si la muerte de Blas hace que esto cambie de verdad. Que no haya más Blas", reflexionó.

Amplían la imputación a los policías acusados de matar a Blas Correas

La madre de Blas también contó que el martes pasado recibió en su casa a la nueva directora de seguridad, Liliana Rita Zárate Belletti. "Quería que conozca a Blas. La reunión que tuve con ella me dejó tranquila. Elijo creerle. Me miró a los ojos como mamá y prometió que iba a ser que todo esto pase", expresó.