Desde la madrugada de este viernes, un grupo de 30 personas que integran la asociación civíl "Caminos Abiertos" en barrio Argüello, zona norte de la ciudad de Córdoba, comenzaron a trabajar para cocinar 500 porciones de guiso de arroz con pollo que serán repartidas desde el mediodía en distintos comedores que integran la asociación.

"Somos una asociación que hace 4 años trabaja por y para la gente, en este momento son mil personas las que reciben el beneficio del alimento, se está haciendo en diferentes puntos de la zona norte en 30 comedores, tuvimos que cerrar 10 por el desabastecimiento que nos ha dejado el gobierno", declaró Maricel Brunas, responsable de la Asociación al móvil de la Crónica Matinal de Canal 10.

"El gobierno de la nación nos daba mensualmente mercadería y ahora ya no recibimos el alimento, el gobierno provincial ayuda con lo que puede y municipal no recibimos nada que anteriormente recibíamos todo eso, me parece que con la pandemia y mucha gente sin trabajo tendrían que ayudar un poquito más", expresó.

A partir del mediodía hasta las 15 hs, repartirán el almuerzo en los barrios: Cerrito, Nueva Esperanza, Villa Cornú, Los Nogales, Villa Serrana, 9 de julio y Quintas de Arguello.

"Esto se unifica en una de las casas de los centros que tenemos, se dejan los tuppers ahí y se preparan y luego la gente pasa a retirarlos", explicó Maricel.

"Estamos en una lucha, el gobierno nacional nos ha dejado sin el alimento, el municipal nos sacó la copa de leche, el gobierno provincial nos recortó la copa de leche con el dinero que nos daban y entonces estamos tratando de salir adelante y no cerrar ningún comedor y ninguna copa de leche que es la idea", contó otro de los integrantes.