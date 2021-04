Un estudio realizado en base a los datos del "dataset" que actualiza diariamente el Ministerio de Salud de la Nación, indica que el contagio de Covid19 en niños menores de diez años que residen en la Capital Federal o en el Área Metropolitana, subió un 10% en la semana del 19 al 23 de abril, comparando con los 7 días anteriores, más allá de las clases presenciales.

Cabe recordar que mientras el gobernador Axel Kicillof adhirió a la restricción de la presencialidad impulsada por el gobierno nacional, por lo que en el AMBA no hubo clases presenciales, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, incumplió con lo ordenado por la justicia y habilitó la presencialidad en las aulas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la franja de 0 a 9 años edad, en CABA, la semana escolar del lunes 19 al viernes 23 de abril, hubo 411 nuevos casos detectados en menores de 10 años de edad. La semana previa - del 12 al 16 de abril-, hubo 372, lo que significa un aumento del 10,5% de los contagios en los últimos 7 días.

“El aumento no es incremental. En el Hospital Gutiérrez no estamos viendo un aumento significativo de casos en los menores de 10 años. Tenemos camas de terapia libres”, señala Eduardo López, médico infectólogo de ese centro de salud infantil y asesor del presidente Alberto Fernández.

“La escuela primaria no es el elemento crucial que direcciona la pandemia. Los alumnos de esa edad no usan transporte masivo, y en general van con sus padres en transporte propio o caminando. Sí hay que protocolizar a los docentes y no docentes, y vacunarlos. En la Provincia hay un grupo grande de docentes que ya fue vacunado”, afirma este especialista que integra el comité asesor presidencial.

En los 40 partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, la situación fue similar, ya que la última semana hubo 446 casos y la anterior 407. El aumento fue del 9,5%.

Si se analizan el total de casos acumulados, en CABA, el 3% de todos los contagios en ambas semanas fue de menores de 10 años. En el Gran Buenos Aires, en tanto, fue del 1%.

A nivel nacional, los menores de 10 años representan el 2% del total de todos los casos acumulados: son 65.009 sobre 2.905.172 casos reportados hasta el martes pasado: “Claramente son los adultos jóvenes los que están direccionando la pandemia. El 43% de los nuevos contagios tienen entre 20 y 40 años”, sostiene López.

Fuente: Infobae y Dataset del Ministerio de Salud de la Nación