El actor Juan Darthes habló a través de redes sociales tras ser absuelto en el juicio por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín.

Desde Brasil, el actor habló en un video desde la cuenta de su abogado defensor, Fernando Burlando.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas”, expresó.

Y agregó: “Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”.

En respuesta, Fardín declaró en TN: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si se salía de su discurso armado, se contradecía, porque él sabe perfectamente lo que me hizo".

Y añadió: "Él seguirá mintiendo. No puede denunciarme porque no hay precedentes judiciales. Lo hace solo para amedrentar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar".

El juez brasileño Fernando Toledo Carneiro había absuelto a Darthés por considerar prescripto el abuso contra Thelma Fardin y que no fue probado el acceso carnal. "Quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descritos en la denuncia", remarcó dando la posibilidad de apelación.