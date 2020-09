Thiago Leonel Mendoza, de 24 años, se convirtió en el primer Agente de la Policía de Córdoba en registrar su cambio de identidad, en el DNI y en la cédula policial.

"Me siento muy feliz. No tengo palabras para expresar lo que siento", manifestó en diálogo con Canal 10.

El Agente, que presta servicio en la Policía Barrial de Zona Norte, comentó que venía pensando hace tiempo esa decisión, desde la niñez, pero que pudo concretarla una vez egresado de la Escuela de Policía.

Thiago, el primer agente de la Policía en cambiar su identidad de género

Mendoza se mostró orgulloso de pertenecer a a fuerza policial, quien lo acompañó en todo el proceso.

"Mis compañeros siempre me trataron bien, adecuadamente a como yo me sentía. Nunca me sentí discriminado", dijo.