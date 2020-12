Este viernes desde el mediodía, trabajadores y trabajadoras de las apps de delivery como Rappi y Glovo, se manifestaron en inmediaciones del Patio Olmos y luego, en caravana, marcharon hacia Plaza España.

Los motivos de los reclamos se deben a: mejoras en las condiciones de trabajo, aumento de la tarifa (hace dos años que cobran 40 pesos por pedido), bloqueos injustificados por parte de las empresas y mejor asistencia de soporte y asistencia de la APP, reapertura de la oficina, fondo para Covid, pedidos correspondientes al vehículo del repartidos con límite de peso, seguro contra robo, ART, entre otros.

La mayoría de los trabajadores trabajan entre 10 y 12 horas por día.

"Por $40 me expongo a que me roben y me choquen. Aumento Ya!", exigía uno de los carteles de la protesta.