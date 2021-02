La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió hoy que paralizará el transporte de corta y media distancia en casi todo el país el viernes si antes no hay avances en la negociación paritaria.

El gremio que conduce Roberto Fernández y representa a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia de casi toda la Argentina dispuso el estado de "alerta y movilización" en las últimas horas.

En Córdoba capital, la UTA representa a los trabajadores del sistema de transporte urbano.

La UTA dijo en un comunicado de prensa que decidió advertir con una huelga "ante la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia".

El Consejo Directivo Nacional resolvió que en caso de no arribar a un acuerdo que contemple los "reclamos lógicos y razonables de los trabajadores", se realizará un paro nacional desde la 00:00 del viernes 26.

Esta jurisdicción de Córdoba se vería afectada por la huelga si el sindicato decide ponerla en marcha ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las cámaras empresariales del sector.

En declaraciones radiales, el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor se quejó por la imposibilidad de llegar a un entendimiento con el sector empresario por la paritaria, para darle certidumbre a los choferes. "La Secretaría de Transporte dice que nos pongamos de acuerdo y luego intervienen", expresó el sindicalista.

Y advirtió: "Si mañana no hay acuerdo hay paro el viernes" y precisó que los choferes reclaman "5.000 pesos más por mes por tres meses"

"Son 15.000 pesos en total y nos ofrecen menos. Y no nos movemos", afirmó al explicar por qué aún no hubo acuerdo con las empresas del sector. Según Fernández, "este año tenemos que sentarnos cada cuatro meses a conversar paritarias" porque aún no se sabe bien cuál será el rumbo que tomará la inflación

"En enero la inflación ya subió el 4%", dijo.