Pese a la pandemia, en un año bastante particular, muchos argentinos buscan escaparse durante el verano a algún destino nacional.

Varias jurisdicciones, Córdoba por ejemplo, exigen el Certificado Verano que se descarga desde argentina.gob.ar/verano.

En el caso del turismo internacional, seis provincias iniciaron su reapertura: Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán.

Pero, ¿Cuáles son los requisitos que se les solicita a los argentinos residentes?

Buenos Aires: ingreso a partir del 1/12 con Certificado Verano y app CuidAR. Sin cuarentena, ni hisopado. Estos puntos también se aplican a las ciudades más turísticas del partido de La Costa como Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Mar del Plata.

Ciudad de Buenos Aires: tiene un protocolo diferente al de la provincia. El turismo se habilita desde el 8/12 vía terrestre y 15/12 vía aéreo. Se solicita: Formulario de declaración jurada (todavía no está disponible) y realizarse un test PCR en puntos habilitados (Ezeiza, terminal Dellepiane, Centro de Convenciones y Edificio de la Munich). Menores de 12 no hacen test. En el caso de turismo no nacional, además se debe presentar seguro médico con cobertura Covid.

Córdoba: desde el 4/12 libre circulación de cordobeses. Solo app CuidAR. Desde el 1/1 libre apertura turística general. Tener app CuidAR para hacerte auto diagnóstico de síntomas + Certificado Verano

Mendoza: Turistas nacionales desde el 1/12. No se pide test PCR ni cuarentena. Sólo se necesita el Certificado de Circulación.

Misiones: turismo nacional desde 15/12. Solicitan Certificado de Circulación, test covid negativo y descargar app Misiones Digital.

Salta: Reapertura turística el 1/1. Exigen App SaltaCovid + app CuidAR: Certificado Verano. Consultas al WSP +54 9 3872 19-1002

Jujuy: a partir del 1/12 apertura. Solicitan Certificado verano. En el caso de viajar en vehículo particular se debe llenar el formulario de ingreso en www.coevial.jujuy.gob.ar. En caso de llegar por Vía aérea: llenar formulario de ingreso en www.turismo.jujuy.gob.ar.

Tucumán: se habilita el 1/12. Se pedirá declaración jurada en https://coe.tucuman.gob.ar/. Tener reserva previa de alojamiento.

Catamarca: desde el 10/12 se abre el turismo interno y 14/12 el turismo nacional. Solicitan declaración jurada al llegar, Certificado Verano, App CuidAR y permiso provincial.

Chaco: por el momento no hay fecha de turismo nacional

Tierra del Fuego: desde el 4/12 apertura turística. Se pide Certificado Verano, Obra social con cobertura o asistencia al viajero con cobertura covid y Reserva de alojamiento habilitado.

Entre Ríos: la apertura turística es desde el 4/12. Solamente exigen Certificado Verano.

Santa Fé: se habilita el turismo interno desde el 1/12 y la apertura turística desde el 1/1. Solicitan Certificado Verano, Cobertura y reserva de alojamiento habilitado o algún otro establecimiento turístico.

Corrientes: el turismo nacional ya está habilitado. Exigen Certificado Covid Negativo, permiso https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo, declaración jurada y reserva de alojamiento o servicio.

San Luis: el turismo nacional se habilita desde 15/12. Piden Certificado Verano, Cobertura Salud y declaración jurada.

La Rioja: desde el 1/1 se habilita el turismo nacional. Hay que presentar Certificado verano y declaración jurada.

Santiago del Estero: la apertura del turismo nacional inicia el 4/12. Para los turistas de las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta sólo les solicitan DNI y app Cuidar. Al resto: DNI + seguro de viaje con Covid u obra social, reserva de alojamiento y app Cuidar.

Río Negro: turismo nacional habilitado desde el 4/12. Presentar permiso en https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/qec/index.php, bajar la app CirculacionRN y hacer declaración de salud.

Neuquén: turismo nacional habilitado desde el 1/12. Exigen Certificado Verano, Cobertura de Salud para grupos de riesgo y reserva previa de alojamiento.

San Juan: el turismo nacional se habilita desde el 4/12.

Santa Cruz: solo El Calafate: apertura desde el 5/12. Se debe presentar Certificado médico de buena salud o alta de Covid recuperado, Declaración Jurada de Salud, permiso de circulación emitido en https://circulacion.santacruz.gob.ar y seguro de Covid.

La Pampa: tanto para visitar la provincia como para cruzar por ella para ir a otro destino, el permiso único para ingreso y egreso se tramita desde la web https://permisos.lapampa.gob.ar o por medio de la App Cuidar.

Formosa, Chubut: sin información por el momento.



Fuente: Agustina López (@pasaje.en.mano)