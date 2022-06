La polémica por el costo del concierto gratuito que Ulises Bueno tenia previsto para este sábado en el Parque Sarmiento creció tanto, que esta tarde el músico decidió bajarse. La Municipalidad de Córdoba debía pagar a la productora elegida del evento 43 millones de pesos. Con el escenario ya armado, el músico lanzó un comunicado: "Lamentablemente quieren ensuciar mi nombre. No estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados", dijo.

"Es por ello que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizaré el show programado para mañana”, agrega.

En un sentido comunicado dice: "Me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado. Quizá es porque canto cuarteto y no otra cosa. No lo sé. Agradezco a todos por el amor incondicional de siempre y a la Municipalidad por la buena onda y la enorme predisposición”.

Y cierra: “No voy a poner en duda mi nombre, les pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta”.

Todavía ningún vocero de la Municipalidad anunció qué sucederá con el evento, previsto para el sábado 25 de junio en el Parque Sarmiento, en el que actuarían otros músicos.

El monto que abonará el municipio de Martín Llaryora, será por logística y técnica.

En una carta que envía el cuartetero el 10 de junio al secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, y al director general de Turismo, Pablo Bianco, asegura que "con motivo de su cumpleaños" quiere hacer un show, que será de entrada libre y gratuita.

El acuerdo entre Municipio y el cantante se hizo rápidamente, ya que 3 días después se hizo el anuncio.

Vale destacar que Bueno aseguró que no trabaja con otra productora que no sea Enjoy Night Producción SA.

El 22 de junio la Municipalidad hizo la afectación preventiva de los 43 millones de pesos en concepto de pago de los “servicios no personales” a dicha productora.

Desde la Municipalidad defienden el evento y el impacto positivo que tendrá, donde además participarán otros artistas de la música local que tampoco "cobrarán nada".

Sin embargo algunas voces sostienen que se evalua la posibilidad de suspender

El show comenzará a las 17.30 y continuará hasta después de medianoche.

Se bajó Ulises

Ariel Capozucca, manager de Bueno, aseguró que el cantante "está mal de ánimo" por todo lo que trascendió.

“Nosotros nunca exigimos una determinada productora, sólo le pedimos a la Municipalidad que se haga cargo de la parte técnica”. expresó previamente en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo en la carta enviada por el propio Bueno, dice expresamente que “únicamente trabaja” con la productora Enjoy Nigth Producciones y luego adjunta el presupuesto.

A esto el manager respondió: "La palabra ´unicamente´ de la carta puede generar confusión. Nosotros sólo recomendamos una determinada productora, pero no la exigimos. Fue una solicitud porque únicamente en Córdoba hemos trabajado con ellos".