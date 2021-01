El Fiscal de Instrucción de 1° Turno de los Tribunales de Bell Ville, Dr. Nicolás Gambini, confirmó que investiga tres hechos sucedidos en diversos momentos y lugares próximos a la ciudad de Bell Ville, en los cuales, algunos transportistas fueron objeto de ataque por parte de quien se cree, serían productores agropecuarios que se encontraban protestando en el acceso a la planta de acopio que Agricultores Federados Argentinos, tiene en el Km 499 de la Ruta Nacional 9, sugún publicó el portal deunion.com.ar.

En diálogo con Radio Fiel de Inriville, explicaba el Dr. Gambini, que "dos de los hechos fueron denunciados a la policía por los conductores de los vehículos de carga atacados, mientras que un tercer caso es investigado tras la aparición de un video que muestra el momento del ataque, junto a otras pruebas que se están recabando."

Si bien aún se está investigando y no hay detenidos, en el video se identifica como a uno de los agresores, a un sujeto que sería integrante de los de Productores Agropecuarios Autoconvocados.

Al mencionado, junto a otros productores cómplices, se los relaciona directamente con los hechos que muestra el vídeo que ha circulado en las redes sociales donde se los ve yendo en sus camionetas 4x4 tras los pasos de un camión, para abordarlo junto a otros dos vehículos más, de cuya pertenencia ya se contaría con todos los datos para identificar a los delincuentes.

Es importante destacar que, pese a que las entidades de la Mesa de Enlace que convocaron al cese de comercialización de granos habían señalado que no iban a hacer piquetes en las rutas, varios grupos de ruralistas se agolparon en diferentes puntos de la pampa húmeda por las vías donde transita el cereal hacia el puerto de Rosario, con el objetivo de detener a los camiones para indagar sobre el origen y destino del grano que trasladaban.

También es necesario aclarar que en general no hubo incidentes graves, salvo el descripto de Bell Ville (Córdoba), donde se registraron hechos de violencia contra los transportistas e, incluso, frente a la planta de acopio de la cooperativa AFA (Agricultores Federados Argentinos), donde hubo quema de cubiertas e intento de bloqueo para tratar de impedir la salida de camiones en dirección al puerto de Rosario.

Los conflictos empezaron el lunes, primer día del cese, cuando la cantidad de camiones que se trasladaron con granos hacia los puertos de Rosario excedieron el promedio de unidades de la semana anterior, demostrando el escaso acatamiento.

Los grupos de ruralistas que se identifican como "autoconvocados", para no hacer responsable a las entidades que los conducen, comenzaron a recorrer la ruta 9 cerca del límite entre Córdoba y Santa Fe para detectar los transportes de carga que trasladaban granos hacia Rosario, intentando detenerlos.

Productores de la zona describieron como "escenas de películas de cowboy" ala persecución de los grupos ruralistas de choque subidos a sus camionetas 4x4 para alcanzar a los camiones, rodearlos y obligar a los choferes a detener el vehículo a la vera de la ruta.

En un caso, se registró el video que les mostramos en esta nota, donde se ve cómo mientras unos integrantes de la patota rural interrogaban al camionero, otros destrababan la boquilla de la batea para que se derrame la carga.

Una vez identificada la planta de origen de los granos, el centro de acopio de AFA en la zona de Bell Ville, enfilaron las 4x4 hacia allí para tratar de impedir la salida de los camiones que en ese momento se encontraban cargando el grano de los asociados a la cooperativa.

El diario La Nación, que presentó el testimonio de Germán Suárez, uno de los autoconvocados que los propios productores federados identificaron como cabecilla del grupo que atacó a los camiones en la ruta y bloqueó la salida de la planta de AFA, justificó todo el accionar del grupo de ruralistas en la quema de cubiertas y otros piquetes "por la actitud antipática de la empresa de enviar camiones cargados de granos en pleno paro del campo", dijo el ruralista dejando claro que para ellos, las libertades, en este caso, de hacer paro o no, sólo son aplicables a otros asuntos.

Suárez, el productor autoconvocado cordobés, contó que AFA se había comprometido con los productores a no realizar salidas de camiones cargados. "Si bien recibían camiones en la planta dijeron que hasta que el paro no finalice no iban a salir", relató.

Sin embargo, los ruralistas que hacían guardia se percataron que "varios camiones cargados de cereal partían desde la planta rumbo a Rosario y que la promesa empeñada por la empresa era historia", sentenciaron.