El agenciero de un local en barrio Pueyrredón se enteró por los mensajes de sus clientes que había vendido la boleta ganadora de 114 millones de pesos en el Quini 6.

"Por cábala no veo el sorteo", aseguró el hombre que está cargo del comercio ubicado en la esquina de Charcas y Roma.

Acerca de la identidad del ganador del premio, el agenciero dijo que lo desconoce. "Vendo 300 boletas por semana, si él no viene y me lo dice no me puedo enterar de ninguna forma", remarcó.

De todas maneras la agencia lucirá el cartel de ser la vendedora de un premio del Quini 6. "Después del año complicado que tuvimos, es un aliciente", admitió el agenciero.