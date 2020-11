Adriana Condori es una madre de Villa Carlos Paz que sufrió el peor dolor que puede sufrir una persona: la pérdida de una hija. Sin embargo, no se dio de forma natural, sino que fue por una mala praxis y falta de atención.

Su nombre era Camila y sufría del síndrome Guillain-Barré, un trastorno muy poco conocido que produce debilidad y falta de movimiento en las articulaciones. La joven de solo 15 años venía arrastrando ese padecimiento pero en los últimos días se agravó.

La hija de Adriana comenzó con un dolor en sus pantorillas y luego continuó con la imposibilidad de mover sus piernas, brazos y una gran perdida de fuerza. En ese momento su mamá llamó a una ambulancia pero, con excusas, se negaron a trasladarla.

Entonces, a Adriana no le quedó otra alternativa que trasladarse por sus propios medios al Hospital Municipal Gumersindo Sayago junto a su hija. Sin embargo, allí también se negaron a atenderla, alegando, increíblemente, a que estaba queriendo llamar la atención.

"Cuando llegamos al Hospital ella no se podía ni levantar, prácticamente ya no movía casi nada de su cuerpo, solo la cabeza", afirmó Adriana. Fue así que, por una falta total de empatía y humanidad, Camila terminó perdiendo la vida con apenas 15 años.

En medio de un profundo dolor, la mamá de Camila "Estoy avocada a que se visibilice y se concientice sobre el síndrome Guillain-Barré, que el 80% de la población no lo conoce y evidentemente los profesionales tampoco"

De esta manera, Adriana apuntó contra el personal médico del Hospital:

"No hicieron valer la vida, en ningún momento priorizaron la vida de mi hija"

Marcha por justicia

Ahora Adriana se encuentra en una movilización a pie que comenzó en Villa Carlos Paz y culminará en Tribunales Córdoba, en la capital de la provincia. Está representada por un abogado que tomó la causa y la acompañará en su declaración judicial.

Además, la mamá de Camila aseguró que "los casos de mala praxis en Villa Carlos Paz existen, existieron y van a seguir existiendo". De esta forma, afirmó que esta larga caminata no la hace solo por el fallecimiento de su hija, sino por una causa más grande:

"Me levanto no solo por mi hija sino por todas las víctimas que padecen y padecieron la pérdida de un familiar y tanto el Intendente como la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz no hacen nada"