Anabel Cisneros, oriunda de Río Cuarto, será la primera mujer en ocupar un cargo en el directorio de ARSAT. La noticia, difundida por el medio LV16, llena de orgullo a la Universidad Nacional de esa localidad, ya que ella, ingeniera, se recibió allí.

La empresa de telecomunicaciones del Estado argentino se está acomodando a la nueva gestión nacional y, con ello, implementando cambios. Cisneros, entusiasmada, expresó: "Estoy contenta por el desafío profesional y por el lugar que conseguimos las mujeres ingenieras. Soy egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde me ha tocado ir he llevado con orgullo la bandera de mi ciudad y de la Universidad".



El Cluster y las empresas que llevan a cabo proyectos tecnológicos será uno de los objetivos de esta gestión, aseguró la profesional: "ARSAT va a tener en cuenta todos los proyectos del país, incluso los de Río Cuarto".



Además, afirmó: "Si bien la designación es muy reciente, creo que todos tenemos el mismo objetivo. Las empresas estatales vienen a cubrir todas las necesidades que no cubren las privadas, tenemos que reducir la brecha digital".