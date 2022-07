“Hacer libros con las propias manos es como haber adquirido el don de obrar milagros”. La frase pertenece a Demián Orosz, un cordobés que se dedica al periodismo hace mucho tiempo y que ha encontrado en Vaca Muerta Ediciones, además de un proyecto editorial singular y propio, un nuevo modo de conectar con su hija Manuela.

¿Cómo surge Vaca Muerta? Al preguntar a los Orosz, la respuesta trasciende la literatura y se vincula con una nostalgia manual, con una necesidad imprecisa de readquirir una destreza que podría producir objetos milagrosos. “Quizá estoy distorsionando el recuerdo, pero en algún momento apareció muy fuerte la cuestión de hacer libros, en todo el sentido de la palabra: realizarlos”, dice Demián sobre cómo fue pergeñada la aparición de la editorial.

“Queríamos hacer todo el proceso de edición nosotros, pero sobre todo para entender por qué eso estaba bueno, la cantidad de cosas que podíamos decidir en ese proceso”, cuenta Manuela sobre el delicado y definitorio trabajo de edición. Manuela y Demián han adoptado la filosofía del “hágalo usted mismo” y así lo hacen.

Para Demián compartir el proyecto con su hija implicaba pasar tiempo juntos. "Me interesaba mucho asomarme a lugares desconocidos: quiénes son los jóvenes que están escribiendo, dibujando, cómo conciben ellos una publicación".

Manuela: "No me hubiese imaginado con quién hacerlo. Hay una afinidad en lo que nos gusta que se da con él solamente. Me parece que yo aporto una parte más manual y él una intelectual que se juntan para hacer esto".

Una vaca muerta pero viva

Vaca Muerta es un sello que acaba de nacer -todavía lo está haciendo- en Unquillo, Sierras Chicas. “La vaca nació muerta pero está viva”, expresaron los editores al equipo de Cba24n.

Una nueva editorial en pleno auge de sellos independientes. Una nueva editorial en un mercado atomizado, donde, exagerando un poco, puede pensarse que existen más editoriales que autores. Una nueva editorial, aunque única a su manera.

Cada ejemplar es el resultado de una edición “casera”, “hogareña”. Desparramados sobre la amplia mesa del living estaban los objetos y piezas de producción esenciales para que los libros logren la robustez necesaria que les permita soportar subrayados, aberturas bruscas, repetidas caídas de la mesa de luz, posibles lanzamientos por la ventana.

“Me daban ganas de lograr libros que resistan. Que puedan llevarse en la mochila, leer varias veces, pasárselo a alguien. Un objeto al que no haya que tenerle demasiado cuidado”, cuenta Manuela consultada sobre los parámetros de calidad a los que Vaca Muerta apuntó.

¿De dónde proviene ese anhelo de aprehender en toda su complejidad la técnica para fabricar libros?

Demián- Lo cierto es que uno de esos días o de esas noches de encierro e incertidumbre de hace unos meses -pandemia- nos dijimos casi a dúo: ¿y si nos ponemos a hacer libros? La pregunta fue bastante precisa. No pensábamos tanto en darle vida a un sello editorial, publicar, intervenir en el campo cultural. Eso vino (está viniendo) después, sino que arrancamos con la idea de hacer libros, fabricarlos, coserlos, encuadernarlos. El primer impulso fue hacer libros en un sentido rotundamente material, cuyo proceso desconocíamos casi por completo.

Cuando los Orosz hablan de ediciones "caseras" se infiere cierto panorama. En un rincón de la mesa, una pila de libros ya terminados. El paisaje lo completan los envases de distintas colas vinílicas, agujas curvas, carretes de hilo, reglas, punzones, un desparramo de diversas calidades de papel, una guillotina. Al amparo de una estufa hogar a la que alimentaban cada tanto, los editores estaban en plena faena: llevan más de 100 libros confeccionados y las tiradas pueden ir creciendo. Estas cuatro manos trabajan a demanda.

Demián Orosz: "Una cosa que tiene la edición casera es que no te esconde el proceso. Podés ver un hilo que quedó de la costura, podés ver una marca de cola que se te pasó. La huella de la factura manual está en el libro".

En oportunidad de la visita del equipo de Cba24n, la autora Candelaria de Olmos estaba cosiendo sus propios textos, invitada por los editores. "Irremediable" es su primer volumen de relatos de ficción. De Olmos es Doctora en Letras y ha publicado anteriormente una vasta obra sobre literatura argentina en general y sobre Juan Filloy en particular.

De Olmos parecía muy entusiasmada, junto a Manuela, de lograr que esos cuadernillos compongan, con la ayuda de una aguja curva y algo de pericia, su primer libro de ficción

En este sentido Vaca Muerta también es un proyecto editorial particular. En principio, parece existir una conexión natural entre los editores y los autores. Sobre el próximo título, Orosz adelantó que se tratará de poesía y que el autor es cordobés.

Según el último informe (2021) de la Cámara Argentina del Libro (CAL) existe una tendencia a esta altura insoslayable: la aparición de pequeñas firmas editoriales, frecuentemente ligadas a la autoedición, un escenario que propicia en muchos casos que sean los propios escritores quienes manipulan los materiales y terminan editando en alguna proporción sus propios libros. Esta modalidad, según la CAL, alcanzó el 14% del total de ejemplares editados, con tiradas de entre 100 y 300 unidades. En este universo está Vaca Muerta.

Irremediable

-Sustancias, cuerpos y emociones. Un cuerpo es algo que se gasta. Y como reza la contratapa, son días de construir “una vida como se puede”. ¿Qué podemos encontrar al asomarnos a Irremediable?

De Olmos- Sin proponérmelo, creo que he intentado desdramatizar la enfermedad. Al margen de los padecimientos y los síntomas, creo que lo que hay en Irremediable tiene que ver con el paso del tiempo, que es lo que verdaderamente no tiene remedio. Incluso hay en el libro un epígrafe de Jorge Orgaz que se refiere a esta cuestión: "En el supuesto de que la medicina lograra alguna vez borrar todas las enfermedades, las habidas y por haber, le quedaría al hombre una. Mortal e invencible: la vida misma con su virus: el paso del tiempo".

Cada libro de Vaca Muerta es distinto, único; se ve en ellos una particular huella del trabajo humano.

Si desean comprar o encargar Irremediable de Candelaria de Olmos puede contactar a Vaca Muerta:

Instagram: vacamuerta.ediciones / Facebook: Vaca Muerta Libros

WhatsApp 351 3104380

Especiales Cba24n. Coordinación general: Waldo Cebrero. Producción y texto: Franco Gatica. Cámara y registro: Daro Almagro. Edición: Lucas Schiaroli.