Un grupo de amigos, oriundos de Alta Gracia, venden rifas para ayudar a que Nahuel Bobeda pueda operarse del corazón.

El joven debe realizarse un trasplante de válvula entre fines de febrero y principios de marzo. Pasado ese período se corre el riesgo de acudir a un trasplante de corazón.

"Somos amigos hace más de cuatro años y hoy Nahuel nos necesita por eso estamos organizando una rifa, un bono contribución, con el valor de $100 para solventar los gastos y ayudar a su familia" dijo Santiago Tula, uno de los organizadores de la colecta, en un móvil de Canal 10.

La operación, en una clínica privada, cuesta más de $800 mil contó.

No sólo los vecinos de Alta Gracia están movilizados en la ayuda. Santiago comentó que tienen amigos en Despeñaderos, San Agustín, Corralito, Monte Ralo, que están ayudando a vender rifas.

Sobre los premios, informaron que emprendedores de la zona han donado más de 70 premios individuales con los que prepararon 20 combos.

Este miércoles mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad, Marcos Torres Lima, quienes ayudarán en conseguir turnos para la fecha necesaria. "Estamos muy agradecidos con ellos", dijo Nicolás Turín, otro de los amigos.

Nahuel, agradecido, dijo: "Ni naciendo diez veces voy a tener los amigos que tengo. Estoy tranquilo y, con toda la gente que me ayuda, no le tengo miedo a nada. Me hacen sentir que no estoy solo".

Nicolás informó que si no se puede efectuar la intervención en un hospital público, harán lo necesario para acercarse a la cifra necesaria para poder concretar la operación en una clínica privada.

Cómo colaborar

Vía transferencia bancaria al CBU: 0720268388000044587204