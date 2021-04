El periodista Víctor Hugo Morales grabó un mensaje desde el hospital dónde afronta una pulmonía bilateral después de contraer coronavirus a fines de marzo.

A través de un audio que se difundió en el canal C5N el relator uruguayo dijo que la está pasando "aceptablemente ahora", se refirió a la pandemia en el país y a su futuro cuando reciba el alta médica.

“Estoy a la salida de una neumonía que no es de las peores, pero ha sido grave y que me tiene desde hace más de veinte días encerrado sin sufrimientos especiales, como por ejemplo estar intubado, estar anestesiado, pero con una gran insuficiencia de rendimiento físico hasta para la modestia de ir al baño”, dijo sobre su estado de salud.

Víctor Hugo dijo que recibió transfusión de plasma de recuperados y que hace cinco días lo asisten con corticoides en el Sanatorio Los Arcos de la Capital Federal.

"Puedo hablar en este tono, me piden que no abuse, porque uno se cansa. Además hoy me bajaron un poco el suministro de oxígeno, que es fundamental. En consecuencia estoy un poquito más debilitado”, refirió el relator.

Acerca de la pandemia en el país Víctor Hugo aseguró que se "relajaron los controles, en todos los niveles". Sobre su casos en particular dijo que empezó a ir al canal, aunque aclaró que no fue allí dónde se contagió. "Cuando quise acordarme estaba metido en un baile que ha dificultado bastante en un sentido", afirmó.