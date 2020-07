Un grupo de jóvenes difundió en la cuenta de Instagram Cordobeses contra el Zoo, un video en el que se muestra que el 25 de julio ingresaron al predio y registraron el deplorable estado en el que se encuentran los animales.

Las imágenes reflejan que los dos hipopótamos alojados allí no tenían agua, ni para nadar ni para beber.

El mesaje completo

URGENTE, GRUPO ANÓNIMO INGRESÓ AL ZOOLÓGICO: ANIMALES SIN AGUA Y EN PENOSO ESTADO.



Un grupo de jóvenes ingresó durante el fin de semana al Zoológico de Córdoba, Argentina, y nos hizo llegar en forma anónima el material registrado. Se confirma el escandaloso estado de los animales en la deplorable institución.



Los dos hipópotamos están sobreviviendo en lo seco, no solo sin agua en las albercas, sino también sin agua para tomar. Estas audaces personas, como se ve en el vídeo, les acercan el magro alimento, un resto que cayó fuera del páramo de tierra seca y piedra en donde estos animales purgan su condena. Los hipopótamos abren sus enormes bocas secas, pidiendo agua y alimento. Los chicos dicen que en aquel momento LOS HIPOPÓTAMOS LLORABAN.



Las imágenes y el informe que los próximos días publicaremos de los demás animales NO SON APTOS PARA PERSONAS SENSIBLES.



Este valiente grupo se encontró con la enorme sorpresa de que en las dieciséis hectáreas del predio no había un solo guardia de seguridad ni un cuidador que detuviera su intento, lo cual deja entrever la NULA SEGURIDAD con la que cuentan los animales.



Agradecemos a estos jóvenes anónimos por sus buenas intenciones, cuyo único fin es el bienestar de los animales.



Autoridades, HASTA CUÁNDO VAN A SEGUIR NEGANDO EL LAMENTABLEMENTE ESTADO DEL ZOOLÓGICO DE CÓRDOBA? El mismo debe ser intervenido INMEDIATAMENTE, ha quedado más que demostrada la incompetencia de la empresa "Consultora e insumos agropecuarios S.A." para estar a cargo.



TRASLADOS Y RECONVERSIÓN YA.