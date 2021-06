El caso de una docente santacruceña que niega la existencia de la pandemia de coronavirus y mantuvo una fuerte discusión con madres y padres de sus alumnos de 14 y 15 años, generó un escándalo en la ciudad patagónica.

Se trata de Rosa Emperatriz Razuri, quién es abogada de profesión y dicta clases de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial N° 7 de la localidad de Las Heras.

La mujer, mantuvo días atrás un fuerte cruce por la plataforma Zoom con madres sus alumnos, a quienes les daba información tergiversada sobre el coronavirus asegurando que “el Covid-19 no existe”.

La letrada y docente, también tiene participación política ya que fue candidata a diputada por el PRO en 2015 y en la actualidad es militante del partido NOS, que conduce Juan José Gómez Centurión a nivel nacional, según consignó el diario local La Opinión Austral.

"Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", les dijo a las madres que le habían cuestionado su postura negacionista respecto de la pandemia de coronavirus.

En medio de la discusión, una madre le respondió que “su mamá había falleció hace 20 días de Covid” y que toda la familia “está pasando por un momento muy feo” como para que la docente niegue la enfermedad.

“Le respondo porque usted se ha dirigido a mí con respeto, no como las otras madres atrevidas. Lamento mucho el fallecimiento de su mamá, entiendo que es un sufrimiento, y segundo le quiero decir que tenemos derecho a exigir cuando nos parientes estén enfermos a que nos dejen entrar, están abandonando a los pacientes. Pero quiero decirle que no se mueren de ningún Covid porque el Covid no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa”, fue la respuesta de la docente.

En las redes sociales se viralizó el video en el que madres de sus alumnos de 14 años hablaron con ella vía Zoom para recriminarle que les haya dijo a sus hijos que el Covid-19 no existe y la docente reiteró sus dichos: "Si a ustedes les molesta a mí no me interesa. El Covid no existe. La gente no se muere de ningún Covid, se mueren de neumonía”

Tras la viralización del video, Razuri dijo que “intenta formar jóvenes que puedan discernir y escuchar todas las campanas", en una entrevista con Canal 2 de la ciudad de Caleta Olivia.

La maestra fue desplazada de su cargo por las autoridades educativas de la provincia y no se descarta que pueda haber alguna acción legal contra ella.

El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, aseguró que "tenemos los mecanismos administrativos para actuar en consecuencia: lo primero que ocurre es la separación del cargo e inicio del sumario. Es extremadamente grave que la docente tenga este tipo de discurso. En un momento tan difícil, en el mundo entero, gente que haga este tipo de planteos es grave y más si se trata de una persona que está enseñando formación ética y ciudadana, con semejante nivel irresponsabilidad y negacionismo", agregó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Fuente: La Opinión Austral / FM Acuario / Canal 2 de Caleta Olivia