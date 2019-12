Un hombre oriundo de Haití se recibió de Ingeniero Electrómecánico en la Universidad Nacional de Noreste (UNNE) y su historia es de superación. Oles Meronvil vive en Resistencia, en la provincia de Chaco; toma mate y es de River.

“Agradezco a Dios y a este país tan hermoso, la posibilidad de estudiar de forma gratuita”, escribió en las redes sociales al celebrar su título universitario. Recibido en la Facultad de Ingeniería, tardó siete años en terminar la carrera.

En Haití, según indicó Oles, los costos para estudiar en la universidad son muy altos. "La única universidad pública que existe acepta sólo 200 ingresantes por año”, explicó, y aseguró que vino a la Argentina por recomendación de un primo que estudiaba acá, que le contó que las universidades era gratuitas.

“Fue entonces que le comenté a mamá sobre la posibilidad de venir a estudiar gratis acá y ella me dijo que me iba a ayudar. Aquella decisión significó un gran ahorro para mi familia porque pagar mis estudios universitarios en Haití significaba una enorme inversión muy difícil de alcanzar por cierto”.

Oles llegó a Resistencia en 2012. El primer trabajo que consiguió fue de cocinero y desempeñó esa tarea durante el primer año de estadía. Ya en 2013 comenzó a estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UNNE. “La verdad, me adapté bastante rápido. En el ambiente cotidiano de la facultad, los profesores y compañeros siempre estuvieron dispuestos a ayudarme para que comprenda lo que se hablaba o leía. De todas formas, el 1er y 2do año no me resultaron tan fáciles, por el idioma. En esos primeros tiempos todavía yo no hablaba ni entendía tan bien castellano y en ese sentido, me tuvieron mucha paciencia todos”, contó.

En entrevistas con medios locales, rescató el clima de la universidad, donde se sintió acompañado y cuidado. Además aseguró que se llenó de muchos y buenos amigos, que tiene novia, que le gusta la chipá y que se hizo hincha del Club Atlético River Plate.

El trabajo final con el que validó su título está vinculado con el secado de frutas y hortalizas. Su familia siguió la defensa desde Haití, a través de una transmisión en vivo por redes sociales. Oles espera finalmente poder ir a visitarlos en febrero de 2020 ya siendo todo un profesional ingeniero.

Fuente: Diario Chaco