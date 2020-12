El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, adelantó que se trabaja en un nuevo programa de créditos para viviendas que se denominará Procrear 2.

Se trata de un plan que se anunciará en las próximas semanas con la idea de que impulse la reactivación de la actividad en la construcción que tendrá algunas diferencias con el programa actual.

“La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”, indicó Ferraresi en declaraciones al Canal C5N.

Además, el ministro indicó que “en una articulación entre los bancos y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vamos a generar un código de descuento directo del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes sociales”, al referirse al pago de las cuotas.

“El Procrear 2 tendrá la necesidad fundamental del recupero financiero. Debemos generar un mercado de capitales que aporte a ese programa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión”, indicó el funcionario.

Finalmente, Ferraresi destacó que, a diferencia del plan actual, el nuevo programa no exigirá “condiciones económicas para acceder a un crédito, sino condiciones para poder devolver en función de un programa solidario”.

Fuente: ambito.com