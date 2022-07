Miguel Zonaras, presidente de Georgalos, dialogó con Alta Mañana de Radio Universidad sobre la situación que atraviesan ante la escasez de dólares y la limitación de importación.

"El contexto está muy complejo sobre todo por la falta de previsibilidad. Todos los componentes que hagan, los insumos que hagan a una necesidad de planes de producción y a una previsibilidad de funcionamiento de fabrica, hacen que los tiempos que se nos vienen nos provocan mucha incertidumbre. La gran mayoría de productos industriales, todos tienen algún componente importado, si ese insumo falta o no llega en tiempo y forma, no se puede producir", expresó.

Consultado sobre cuáles son los insumos que faltan, Zonaras aseguró que son "heterogéneos".

"Además del plástico, pueden estar faltando aditivos, esencias, hidrogenados. Hay muchos componentes de un producto alimenticio, algunos insumos son importados. Si ese insumo, por más que represente el uno por ciento, ese producto no puede entrar en la línea de producción", manifestó.

Respecto a cómo resuelven las coyunturas que se están presentado, aseveró que cada empresa "tiene una realidad distinta".

Zonaras destacó que por el momento no están con problemas de abastecimiento.

La situación de las fabricas es compleja: "En el caso de las empresas que no tienen casas matrices, hay que saber si pueden conseguir el financiamiento en el proveedor y el costo que impacta directamente en los precios y también saber cuando tiene que pagar a 180 días, qué previsión de valor de dólar se hace cuando se vence esa factura".

Por ultimo dio a conocer que las fabricas que no tienen línea de producción versátil son las más complejas, igual que las filiales de empresas grandes que tienen unidades productivas en otras regiones. En estos últimos, muchas veces se decide desde las casas matrices no prever producción en los lugares donde no hay seguridad de previsión, como en autopartistas o empresas automotrices, algunas incluso ya están haciendo anuncios de paradas.