El martes 18 se cumplirá un año del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado por un grupo de rugbiers de la ciudad de Zárate a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell.

Graciela Sosa, aún quebrada por el dolor, recordó a su hijo como "un chico solidario, bueno" y "amigo de sus amigos" y contó cómo atravesaron este primer año con su marido, Silvino Báez.

"El momento más duro fue cuando recibimos la noticia de la muerte de Fernando. No la esperábamos, como creo que ningún padre que manda a su hijo de vacaciones esperaría esta noticia tan cruel", expresó Graciela, quien agregó que "la forma en que masacraron a Fernando, es imperdonable ".

Graciela Báez y Silvino Sosa, padres de Fernando

“Vivimos muy mal, no pudimos superar la pérdida de nuestro hijo. En el día a día es muchísimo más el dolor, no podemos creer lo que le hicieron. Lo masacraron de una manera que es muy dolorosa. Perdimos lo mejor de nuestra vida ”, aseguró la mujer.

“Él nos daba ganas de seguir, prosperar, ahora salimos a trabajar pero sin sentido. Pero sigo adelante, me ayuda a despejarme ”, agregó.

Después de los meses de cuarentena por la pandemia, Graciela volvió a trabajar en el cuidado de personas y Silvino sumó otro trabajo como mantenimiento en un sanatorio de la zona de Recoleta, además de ser el encargado en el edificio en donde viven.

"Empezamos a trabajar, eso nos ayuda bastante. No tenemos asistencia psicológica, tuve ofrecimientos pero no los acepté, el trabajo me hizo mejor. Cuando no trabajo me pongo a llorar, sacar y ver cosas de mi hijo", sostuvo.

Los padres del joven reclamaron que se inició pronto el juicio oral contra los rugbiers. “Es incierto el inicio del juicio, esperamos que pronto se conozca la fecha. A nosotros solos nos queda pedir justicia ”, manifestó. Para Sosa y Báez, “la verdadera justicia es la condena perpetua”.

"Para nosotros, como padres, todos son culpables. Hasta el día que me muera, para mi todos son culpables", enfatizó la madre de Fernando, quien consideró: "Este año, lo que más anhelamos, es que se fije fecha y se pueda llevar a cabo un cabo el juicio y que reciban lo que se merecen. Condena perpetua es la justicia más justa ".

Una de las multitudinarias marchas que se realizaron para pedir Justicia por Fernando

El asesinato

El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero pasado, cuando fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell.

Horas después del hecho, fueron detenidos diez rugbiers oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate que se hallaban durmiendo en una casa a pocas cuadras del boliche en el que fue asesinado el joven.

También fue detenido un joven remero llamado Pablo Ventura, quien fue involucrado en el caso por alguno de los rugbiers, aunque fue liberado cuatro días después y sobreseído en la causa porque se determinó que esa noche no había salido de la casa de sus padres en Zárate.

Los imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli ( 20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

En tanto, la justicia sobreseyó a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19) por entender que no participaron del ataque, aunque la defensa solicitó que este último sea también enviado a juicio, que aún no tiene fecha de inicio.



Fuente: Telam