La fiscal Betiana Croppi cambió la carátula de la causa a homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género.

Se trata de otro caso de femicidio, el sexto ocurrido en Córdoba en lo que va del 2021.

Miriam Beatriz Farías, de 45 años, fue prendida fuego por su pareja el pasado 14 de febrero en su vivienda de Saldán. Por el hecho está detenido Jorge Juárez, de 49 años, escribiente de la Policía Federal en Córdoba.

La víctima murió como consecuencia de complicaciones en las vías respiratorias, según detalló la Jefa de Terapia Intensiva del Instituto del Quemado de nuestra ciudad, Marcela Saieg. Según indicó la médica, Miriam llegó consciente y dijo que las quemaduras se debieron a un accidente doméstico.

Una vecina de la pareja relató lo que pude ver esa noche, que había visto fuego en la casa y que la mujer pedía ayuda y gritaba y que Juárez no le permitía salir:

"Yo estaba sentada acá, y vimos el fuego, que salía por el otro lado porque él no abría esa puerta. Y yo ví el humo con mis nietas. (...) Él estaba parado allá y no le abría la puerta, entonces ella pedía ayuda. Y él tenía la puerta cerrada. Entonces abrió la puerta, pasó un remisero de allá y ella le pidió ayuda, que la llevara y él le dijo sí. Entonces salió él y le dijo 'dejá que la llevo yo'. Y no la llevó. Él se fue para el fondo, vino la policía, se ve que un vecino ha llamado a la policía, la policía actuó y se la llevó."

Según las primeras informaciones, la pareja residía en Saldán desde no hace mucho tiempo. Ella tenía de otra pareja dos hijos de 20 y 25 años, que viven en Villa María y a los cuales casi no veía porque el femicida no se lo permitía.