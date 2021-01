El domingo pasado un catamarán que iba por el río Uruguay se hundió cerca de Federación, provincia de Entre Ríos. La familia que iba en la embarcación estuvo casi ocho horas en el agua, hasta que fue rescatada por Prefectura gracias a una llamada que lograron hacer antes de que el teléfono se quedara sin batería.

Los dos adultos y los cinco niños se colgaron de una conservadora para estar juntos tras el naufragio en el lago de Federación frente a las costas de Santa Ana.

Naufragio en el Río Uruguay

El domingo por la tarde Leonardo Versalli, sus mellizos Máximo y Lorenzo, de 7 años; su hija Bárbara, de 10 y su amigo Cristian con sus dos hijos, Jano (10) y Fiama (14), fueron a pasar el día a la playa Santa Ana.

Tenían previsto partir alrededor de las 19,30 en un recorrido de ocho kilómetros, para llegar al puerto de Federación.

A poco de iniciar el viaje “sentimos un golpe. Empezamos a sacar agua, más de lo normal, ahí le dije a mi amigo que me parecía que paso algo raro porque entraba mucha agua ", relató Versalli a Cadena 3. Afortunadamente aún tenían batería en un teléfono móvil y llamaron al 106, número de Prefectura.

"Cuando el barco se hundió de costado, nos tiramos todos al agua con los chalecos salvavidas. Durante 30 minutos pudimos permanecer en el flotador que seguía en pie hasta que se sumergió por completo. Pero cuando se hundió la cola, emergió la conservadora que mi amigo logró sacar entre las barandas. La vaciamos y la mantuvimos boca abajo mientras sosteníamos la tapa para que no se saliera. Nos resultó de gran ayuda. Todos nos prendimos ahí mientras en el fondo pensaba 'que sea lo que Dios quiera' ”, relató.

Hicieron un nuevo llamado al 106 alrededor de las 21 porque la embarcación se estaba hundiendo, e inmediatamente en Prefectura activaron el protocolo de búsqueda y rescate, donde participaron unas 20 personas.

“Rezamos invocando al ángel de la guarda, cantamos, narramos cuentos, contamos las estrellas y pataleamos durante casi 8 horas para intentar llegar a la orilla. Parecíamos el Titanic ”, aseguró Leonardo.

“Si ellos no hubiesen estado en calma, habría sido más difícil. Se contenían uno al otro sin desesperarse ni llorar. Están acostumbrados al agua y les enseñé a flotar panza arriba porque uno nunca sabe qué puede pasar." agregó.

Versalli contó que tenían los silbatos de los salvavidas, que gritaban y movían sus remeras en el aire, pero la oscuridad de la noche no les permitía ser encontrados, hasta que una embarcación de Prefectura logró verlos, pasadas las 3 horas del domingo .

"Cuando descubrimos que nos estaban buscando en medio de la madrugada sentimos alivio ”, agregó.

La Prefectura pudo localizarlos a las 3 de la mañana

Finalmente la ayuda llegó: “Estaban a 1.000 metros de la orilla, 20 minutos del puerto Federación, pero el oleaje y la corriente les impedía llegar. Tuvimos que apagar los motores del barco para escuchar los gritos de auxilio ", dijo Hugo Alegre, prefecto Jefe en Federación.

“Nunca en mi vida nadé tanto para llegar a la orilla y salvar a los nenes. No le deseo a nadie ese momento, es horrible. No me voy a olvidar más a los nenes colgaditos de la conservadora ”, expresó Versalli.

En tierra recibió los primeros auxilios. “Los padres estaban acalambrados y los menores presentaban un leve cuadro de deshidratación por el esfuerzo físico”, puntualizó Alegre.