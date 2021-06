Efectivos del cuartel de bomberos de Villa Giardino rescataron el martes a la noche a una mujer que se había caído y estaba inmovilizada en la zona de montaña de dicha localidad. La mujer logró dar aviso por un llamado de celular al cuartel cerca de las cinco de la tarde y pudo ser encontrada tres horas después. Luego de eso y en medio de la noche helada de esa localidad del Valle de Punilla, los efectivos caminaron tres horas hasta la base del lugar donde los esperaban los equipos de emergencias médicas para brindarle atención.

Luego de recuperarse, Erica Zalazar pudo hablar con www.cba24n.com.ar y contar lo difícil del momento que le tocó vivir. "Tremendo, me caí en el hielo y me golpeé el coxis y no pude seguir, la mente se me nubló, me salió sangre de la nariz", relató. Más adelante, señaló que siempre sale "a correr sola" acompañada de su perra, a quien le atribuyó haberle salvado la vida. "Si no fuera por ella, yo me muero de una hipotermia, porque me abrazó hasta que llegaron a rescatarme", dijo Zalazar.

A su turno, Eduardo Molinari jefe del cuartel de Bomberos de Villa Giardino, se mostró satisfecho luego del salvataje. "Fue toda una peripecia para traerla en una tabla rígida, ya que estábamos a casi tres horas del lugar" donde se encontraba.

Al respecto, el oficial inspector Germán Barrera señaló que la persona "estaba dos horas hacia adentro" del camino conocido como Alto de San Pedro, el cual es "de acceso pedestre, por lo cual hubo que enviar otras dos dotaciones más para trabajar en el lugar".

El primero en arribar al sitio donde se encontraba la mujer fue el suboficial Del Río junto a su dotación, quien contó que recibieron ayuda por parte de un grupo de baqueanos. "Ella no sabía donde se encontraba, estaba perdida a causa del golpe, la hipotermia y la deshidratación que tenía y logró mandarnos una foto por whatsapp" por la cual ubicaron el lugar.

Al llegar, y luego de comprobar sus signos vitales, emprendieron el regreso con la mujer a quien debieron trasladar durante tres horas en una tabla rígida, debido a lo escarpado del camino.

El doctor Miguel Aguilera (MP 41515) del servicio de emergencia que la atendió, afirmó que la mujer se encontraba en buen estado, "estable, vigil, comunicándose" con normalidad. De todas maneras, debieron trabajar para recuperarla de la hipotermia, ya que debió soportar temperaturas muy bajas durante muchas horas.

La mujer de 45 años y vecina de Valle Hermoso, agradeció la tarea de los bomberos para rescatarla. "Ver el trabajo en equipo de los bomberos es algo emocionante", dijo.

Fuente: Fabián Aranda - Periodista SRT.