El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dijo que el allanamiento que se realizó ayer a esa institución los tomó por sorpresa. "No sabemos de qué se nos está acusando, no sabemos lo que originó los procedimientos. Teóricamente estoy imputado, lo que no sé es por qué", indicó Germán Daniele, en declaraciones a Radio Universidad.

"No se encontró absolutamente nada que nos puedan vincular a las cosas que algunos medios han tratado de vincular al Colegio de Farmacéuticos", sostuvo, y agregó que están a disposición de la justicia para que se llegue a la verdad.

"Nos parece bien que la justicia haga todo lo que tiene que hacer para llegar a la verdad, sí un poco nos rebela la desprolijidad con que se trató esto. Se puso en tela de juicio el prestigio que tanto nos costó lograr con el Colegio Farmacéutico" agregó.

"Que se haya filtrado información que está bajo secreto de sumario, me parece que es peligroso o nocivo por lo menos para la justicia, para la prensa, para las instituciones" expresó el titular de la entidad.

"Lo que me llama la atención es que hubo 30 allanamientos y el único nombre que sale a la luz es el mío" agregó, y solicitó que la justicia y los medios traten con responsabilidad la información.

Daniele indicó que, según le dijeron, lo que la justicia federal estaba buscando recetas y sellos vinculados al Pami por una presunta mega-estafa contra la obra social de jubilados y pensionados.

"Estoy tranquilo por cómo trabaja el Colegio, que está completamente ajeno a esto" sostuvo, e indicó que la entidad recibe las recetas de los afiliados, gestiona el pedido del medicamento ante el sistema del Pami, éste lo aprueba o no, y si lo valida la obra social manda el pedido y el Colegio lo entrega a la farmacia.

"El colegio sólo valida la receta con el sistema del Pami y luego dispensa, y no sabe si la receta es apócrifa o no" concluyó.