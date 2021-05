"Me llevaron una máquina que vale 90 mil pesos, de dónde voy a sacar para comprarla", se lamentó entre lágrimas Juan Ludueña. A los 70 años fue asaltado por dos delincuentes cuando trabajaba en una obra en barrio Villa Corina.

En diálogo con Canal 10 recordó que el viernes pasado: "Venía con dos baldes de material para tirar en un borde de escombros, ahí me dieron un empellón, me insultaron y me amenazaron".

El hombre agarró un fierro para defenderse pero el sonido de un percutor, dentro de la campera de uno de los asaltantes, hizo que levantara las manos para que no lo agredieran.

En medio de tanta tristeza Juan mostró una sonrisa de esperanza por las donaciones que le llegaron después que su historia se difundió. "Me da ánimo para seguir", aseguró.

Sin embargo todavía espera poder reponer el martillo percutor mediano y el taladro de mano que perdió.

Para ayudar pueden comunicarse al 351-2806546.