Un hombre de 65 años recibió una fuerte golpiza cuando esperaba el colectivo en la zona de Argüello. Fue el domingo a primera hora de la mañana y ahora el hombre se encuentra en reposo e inmovilizado por las heridas sufridas.

“Yo fui a las 7:20 a la parada y el colectivo pasa exactamente a las 7:35. Estaba oscuro”, relata Gregorio, el asaltado, para poner en contexto lo que le ocurrió el domingo por la mañana hasta que le tocó vivir el violento hecho de inseguridad.

“De repente aparecen con revolver y primero me pidieron el celular, como no tenía celular me comenzaron a pegar. Y aparecieron más y golpes por acá y golpes por allá, y así…”, recuerda el damnificado. Y, en ese marco, se mostró molesto: “Nos asaltan todos los días y a cualquier hora”.

Por los golpes, sufrió fractura en una de sus piernas, fue atendido en el Hospital de Urgencias y fue enyesado, además de que debieron colocarle clavos para reconstruir la zona afectada.

El hombre es costurero y vive en una humilde vivienda en la zona de Argüello. En ese marco agradeció la ayuda de las y los vecinos, mientras guarda reposo, imposibilitado ahora de trabajar.