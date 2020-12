Yanina Cabrera pide Justicia a pocos días del asesinato de su madre Lidia del Valle Cabrera.

"Estamos tratando de comprender y asimilar toda esta locura", expresó a la Crónica Matinal.

Ella y su madre fueron golpeadas salvajemente el pasado domingo a la madrugada por los expolicias Roque Antonio Bonaldi y Leonel Bonaldi, padre e hijo. Yanina logró sobrevivir gracias a que un vecino logró frenar el ataque. Sin embargo, Lidia murió por los golpes que recibió en la cabeza.

La fallecida ya había hecho 8 denuncias penales en contra de los Bonaldi por amenazas. Ninguna de ellas avanzó en la Justicia. Carlos Nayi, abogado de Cabrera, afirmó que se debe investigar el crimen pero también las denuncias realizadas previamente y por qué no avanzaron.

"Queremos confiar en la Justicia. Si no me han ayudado antes, necesito y quiero creer que no me va a soltar la mano", declaró la mujer.

Yanina comentó a Crónica Matinal que este miércoles debe hacerse una ecografía en el ojo para ver su estado. "Está la posibilidad de perder la visión . El ojo es lo de menos porque he perdido la vida de mi madre", afirmó.

Nayi declaró en Crónica Matinal que también pidió la detención de una mujer, familiar de los Bonaldi y policía de Córdoba. El abogado sostiene que dicha mujer fue cómplice en el ataque y que ya había amenazado en diciembre de 2019 a Lidia con su arma reglamentaria.