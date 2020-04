El hecho ocurrió el viernes y fue divulgado por las redes por la propietaria del jardín Chiquiflop de barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba.

Según relató la docente, el viernes concurrió al jardín de calle La Hierra, para alimentar a los animales, dado que el establecimiento permanece cerrado por la cuarentena obligatoria y allí se encontró con un cuadro escalofriante.

“Al llegar al jardín con nuestro permiso del covid-19 para darles de comer y servirles agua , nos encontramos con semejante situación de ver todos los animalitos muertos”, relató.

“Como casi todos los días fui a darle de comer a los animales que tenemos en la granja del jardín y me encontré con una imagen devastadora para mí. Al entrar esperaba que como cada vez que voy , me reciban mis mascotas, porque eso son para el jardín , nuestras mascotas ,amigos parte de nuestras vidas y no, ninguno de ellos salió a recibirme, ya que una persona si así se le puede llamar, en la madrugada del Jueves 9 de abril alrededor de las 3 am y 5 am se metió a nuestro querido jardincito pura y exclusivamente para hacerle daño a nuestros queridos animalitos, que se encargó de matar uno por uno cruelmente“, contó en su cuenta de Facebook.

Finalmente expresó sobre el presunto autor del hecho que “creemos puede haber estado con un perro entrenado para atacar o para pelea“, dijo.