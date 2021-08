La Unidad Judicial 5 a cargo del Fiscal José Mana inició una investigación a los fines de intentar determinar quiénes son los responsables de las amenazas que se conocieron el fin de semana en un video que se viralizó en redes sociales.

Se trata de insultos y expresiones violentas perpetradas por al menos dos hombres vestidos con camisetas del club Bella Vista que además exhiben un arma de fuego y municiones. Participa incluso otra persona que sería quien realiza la filmación y también muestra un proyectil.

“Se iniciaron actuaciones de oficio por el delito de amenaza y además para determinar la tenencia de arma de fuego”, dijo a Radio Universidad María José López, secretaria Fiscal.

López se refirió a “imágenes que se han viralizado, con personas que visten la camiseta de fútbol del club Bella Vista que manifiestan hacia otros equipos contrincantes de diferentes clubes de Córdoba su enemistad con respecto al juego de fútbol propiamente dicho”.

“Además estas personas están con la cara tapada, manifiestan amenazas y portan un arma de fuego y proyectiles”, recalcó.

De esta manera, queda en manos de la Justicia el análisis e investigación del registro de video que fue difundido en redes el sábado, previo al partido ante All Boys.

“Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera”, se le escucha decir a uno mientras gatilla el arma.