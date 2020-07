A plena luz del día, en barrio Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, un pequeño de sólo 5 años defendió a su mamá de un intento de robo.

El hecho ocurrió el pasado domingo y fue registrado por las cámaras de seguridad: un ladrón intentaba quitarle las pertenencias a la mujer, la tira al piso, y el niño lo ataca con golpes de puño.

“Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Me dijo ‘dame el celular’. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma y empecé a gritar”, relató la víctima, Analía Lazarec, a Telefé Córdoba.

“Es el tercer robo que presencia mi hijo”, lamentó la mujer.

"Él atinó defenderse y defenderme. Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar", contó y manifestó que se sienten en "tierra de nadie".