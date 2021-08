El precandidato de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones PASO, Javier Bee Sellares, detalló por Canal 10 los alcances de su proyecto de reforma del Código Penal, con el que propone brindar mayor cobertura legal a la legítima defensa en el hogar.

Al respecto, Bee Sellares señaló que en la actualidad “algunos jueces con teorías garantistas hacen que el propietario de la casa sea el que desfile por tribunales y no realmente el delincuente que es lo que corresponde”.

Continuado con su lectura, reafirmó: “Esa es la modificación que planteo, que es la legítima defensa dentro del hogar”. En ese marco, destacó que actualmente “lo que genera más debate es la proporcionalidad de la defensa: si te tiran una trompada no podés tirar con una bazoca”, dijo.

En ese contexto, describió que su propuesta incluye la incorporación al Código Penal de un nuevo concepto, que sea capaz de dar mayor defensa a quienes se “defienden” dentro de sus domicilios ante la presencia de delincuentes. Bee Sellares insistió en que actualmente, para resolver estos casos, “hay grises en el Código Penal”.

Bee Sellares propone de esta manera “legislar un concepto que implica que vos podés ejercer la legítima defensa dentro del hogar si hay resistencia por parte del agresor”. “Como no está definida la palabra -resistencia-, yo la defino diciendo que hay resistencia si cuando es descubierto el agresor que ingresó al domicilio no se da a la fuga de forma inmediata”, señaló y destacó: "Si el delincuente no se da a la fuga, yo me tengo que poder defender”.

Para Bee Sellares, esto brindaría “seguridad jurídica a los dueños de casa para que si tienen que defenderse dentro de su domicilio lo puedan hacer sin tener que andar peregrinando por tribunales para dar explicaciones”, insistió.

/ Video: Canal 10