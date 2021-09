Gimena y Pablo se habían mudado a Villa Carlos Paz hace solo dos semanas en busca de tranquilidad y seguridad que no encontraban en la ciudad de Córdoba pero rápidamente tuvieron un traspié en ese plan.

Este domingo por la noche sufrieron un robo en la zona de la costanera de la ciudad. Allí se bajaron del auto para comprar comida, se olvidaron la tarjeta para pagar y, cuando volvieron a buscarla, el auto ya no estaba.

Como si el robo del vehículo no fuese suficiente, se sumó un factor que hizo más grave la situación: su perro estaba en él y también se lo llevaron. "Dejamos al perrito ahí porque solo íbamos a entrar a encargar" explicó Pablo a El Doce.

Además de la impotencia de que se llevaron el auto, el cual ellos afirman que es su herramienta de trabajo, se les suma el dolor del robo de su cachorro.

"Es algo en el pecho que te da, se te seca la boca, ahí adentro estaba mi hijo, mi perrito Thor de 3 meses y se lo llevaron, no me interesa el auto ni las pertenencias, solo me interesa mi hijo", expresó Pablo con la voz quebrada por la angustia.

Piden información

La pareja solicito a la comunidad que ayuden a ubicar el auto. Es un Peugeot 208 Allure 1.6 patente AD386AE. El contacto para dar información que sea de utilidad es 351-288-1772