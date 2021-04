El violento hecho sucedió durante la tarde de este miércoles en una unidad de la línea 32 de ERSA.

Todo comenzó cuando el chofer del colectivo se negó a utilizar el barbijo cuando, a la altura de Chacabuco y Obispo Oro, un pasajero le pidió que se lo pusiera.

Sin embargo el chofer rechazó el planteo y se enojó, llegando el altercado hasta hizo caso omiso y puso en marcha la unidad ignorándolo.

La versión del chofer es otra. Horacio Lallana, protagonista de la pelea, le dijo a El Doce que "lo que se ve en el video no es todo lo que pasó".

"Él viene, me pega en el hombro y me dice que me ponga el barbijo. Yo había aprovechado para sacármelo y tomar agua, y lo ignoré. Siguió insultándome desde atrás, todo esto pasa antes de lo que sale en la filmación", comenzó relatando el colectivero.