La Justicia Municipal de Faltas impuso una sanción económica para los dueños del resto-bar Visionaire Ruin y para el cantante Damián Córdoba por haber violado las restricciones en el marco de la pandemia, quienes además deberán realizar trabajos comunitarios.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el mes de junio, y se conoció luego de la circulación en redes de un video en el que se veía al artista cantando en el mencionado bar, ante la presencia de muchas personas que no respetaban los cuidados y en medio de las restricciones que regían en ese momento. La municipalidad clausuró el bar y el cantante debió salir a pedir disculpas, sobre todo porque había participado en una campaña en la que instaba a mantener los cuidados sanitarios.

Miriam Capone, jueza Municipal de Faltas indicó que al comercio le impuso una multa cercana al medio millón de pesos, mientras que el cantante deberá pagar cerca de 80 mil pesos. Además, la decisión condenó a ambas partes a la realización de 60 horas de trabajo comunitario en el marco del Programa de Hisopados gratuitos.

No obstante, la funcionaria de la justicia de Faltas Municipal, aseguró que ambas partes apelaron la decisión "en el límite de los plazos y ahora está en Cámara", por lo que la sentencia "aún no está firme". Capone aclaró que "es una sanción administrativa, por contravención a normas impuestas" y que "no tiene conectividad alguna con el ámbito penal".

Tanto Damián Córdoba como los dueños del bar fueron imputados por el fiscal Carlos Cornejo por haber violado el artículo 205 del Código Penal que establece pena de prisión al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” y esa causa sigue adelante.