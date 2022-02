El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien está acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, y sobre quien pesa un pedido de captura internacional por parte de Interpol, habló con C5N desde República Dominicana y afirmó: "No estoy prófugo, acá nadie se borró".

"No estoy prófugo porque no me escapé de ningún lado, simplemente estaba de viaje, de gira. Nosotros estamos en 21 países y estas últimas noticias, desde lo de Villa María en adelante, me agarraron fuera del país. Pero acá nadie se borró", aseguró Cositorto.

El empresario reiteró que es víctima de una persecución mediática y apuntó contra "los financistas de Buenos Aires".

"Llevamos cinco años trabajando. En los últimos 30 meses comenzamos a crecer fuertemente desde Zoe y empezaron con los ataques. En septiembre de 2021 ya hablaban de estafa cuando no había ninguna denuncia. Han generando una presión mediática impresionante", denunció Cositorto.

"Está todo manipulado y armado por los organismos financieros, que han tenido mucho miedo ante el crecimiento de Zoe. Los financistas de Buenos Aires, estas organizaciones de Bitcoin, que se creen que son la última reserva moral de la Argentina, y otros personajes bien conocidos, nos salieron a voltear para sacarnos del mercado, pero no lo lograron", agregó.

Al ser consultado sobre su relación con el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, el CEO de Generación ZOE explicó: "Lo conocí porque hacemos relaciones públicas y me invitó a comer a la casa. Me parece un tipazo. Después, si lo ayudo o no lo ayudo, lo ayudé o no lo ayudé, es un tema que me lo reservo y no le interesa a nadie. Pero yo no pertenezco al sistema político argentino, aunque me interesa transformarlo: hacemos coaching político".

Por último, dijo que está "a disposición de la Justicia" a través de su abogado, Miguel Ángel Pierri, aunque no especificó la fecha en que regresará a la Argentina.

Fuente: C5N.