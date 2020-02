Uno de los dos detenidos por la violación de la mujer y el asesinato de su hijo confesó haber participado en el crimen. La víctima logró identificarlo en una rueda de reconocimiento.

El detenido, que es menor de edad, afirmó que fue "obligado" por el otro implicado que tiene 24 años. En su testimonio, el detenido detalló el lugar del crimen y que había dejado un celular allí.

Detuvieron a uno de los sospechosos por el ataque en Puerto Deseado

El juez de la causa Oldemar Villa ordenó una inspección en una escollera ubicada a unos 2 kilómetros de Playa Cavendish. Allí encontraron el celular que pertenece a la víctima. El aparato será peritado por la Justicia.

Horror en Santa Cruz: violaron a una mujer y mataron a su hijo

El menor no está formalmente acusado del crimen por la cual su testimonio no se trata de una declaración indagatoria. Según su testimonio, recabó Infobae, el detenido afirmó que no participó de la violación y en el asesinato sino que detuvo al menor mientras su madre era abusada.

Por otro lado, el detenido de 24 años está imputado por rapto, abuso sexual con acceso carnal, tentativa de femicidio y homicidio.