Una pareja de jóvenes aseguró que sufrieron de un violento abuso policial el sábado pasado en en el cruce de Avenida Rancagua y Circunvalación.

Según aseguran un grupo de tres policías los interceptó en la calle cuando discutían e intentó obligar a la mujer a denunciar al hombre por golpes y violencia de género.

"Ellos buscaban culpar a alguien o llevarse a alguien. Porque en ningún momento me preguntaron si estaba bien. Todo el tiempo fueron gritos tratando de hacer que mienta", dijo la joven.

De acuerdo al relato de la pareja, un trio de efectivos se bajaron de un móvil y en medio de la discusión se abalanzaron sobre el hombre y le fracturaron un tobillo.

Después fue retenido en una comisaría y demorado en Tribunales bajo la acusación de hurto.

"Él no puede trabajar, lo hace en negro y si no trabajas no te pagan", aseguró la joven al referirse a la situación en la que se encuentran.