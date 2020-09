Un vecino de la localidad de Cosquín denunció, en las últimas horas, un procedimiento de integrantes de la Policía Federal, quienes "sin mediar explicaciones y de modo violento" ingresaron a su domicilio.

Se trata de Gabriel Cabrini, un profesor de zumba que adujo que los integrantes de la fuerza "me explotaron todas las puertas y se llevaron todas las computadoras, incluida mi notebook personal, donde tengo toda la música para mis clases".

Vía redes sociales, adujo: "Tengo mucha bronca e impotencia. En mi vida pensé que me iba a pasar. Siendo las 6 o 7 de la mañana (del lunes), violentan mi casa, pensé que eran ladrones, desperté a mi familia (su esposa e hija) y resistí en una puerta interna. Yo no les creía cuando me decían que eran de la Policía Federal".

Desconociendo los motivos, aunque sólo mencionando una causa con origen en San Francisco, remarcó que "entraron a revisar toda mi casa, todavía no sé buscando qué" y señalando que lo hicieron "sin ni siquiera saber quién soy".

En un video realizó una recorrida por la casa, mostrando cómo quedaron aberturas y el lugar.