Las imágenes impactan por sí solas. Un vehículo Honda, totalmente destrozado, y apostado sobre bloques de cemento al costado de la ruta

Un video breve con el presunto conductor trascendió en las últimas horas, y se viralizó con rapidez.

El involucrado dice: "Agarré la curva demasiado rápido, no me di cuenta y se me fue a la mierda... pasa que vengo cargado de botellas de vino y el centro de gravedad se ve que es diferente al normal. Me distraje un momento", indicó.

Mostró haber sufrido sólo un corte y un golpe en el brazo derecho.