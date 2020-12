La investigación por el asesinato de Lidia Cabrera, de 65 años, en barrio Yofre Sud activó la detención de la hermana e hija de los otros dos arrestados que se encuentran en la cárcel de Bouwer.

La agente Antonella Bonadi fue arrestada este miércoles bajo la acusación de participe necesaria del homicidio. En tanto que su padre, Roque Bonaldi, y su hermano, Leonel Bonaldi, ambos policías exonerados, están imputados por homicidio calificado por alevosía.

Asesinato en Yofre Sud: "Quiero creer que la Justicia no me va a soltar la mano"

El domingo pasado Lidia y su hija Yanina fueron golpeadas de forma salvaje por Roque y su hijo. Las mujeres habían denunciado a sus vecinos en ocho oportunidades por amenazas e intimidaciones.

"Queremos confiar en la Justicia. Si no me han ayudado antes, necesito y quiero creer que no me va a soltar la mano", dijo Yanina quien logró sobrevivir por la ayuda de otro vecino.