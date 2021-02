Un hombre de 69 años de edad fue detenido en Santa Eufemia por abuso sexual calificado contra dos mujeres. A una de ellas, la habría abusado desde 1999, cuando ella tenía 13 años, hasta la actualidad.

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota confirmó que el hombre fue imputado por abuso sexual calificado por la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años y desobediencia a la autoridad, enmarcados en casos de violencia familiar y de género. Más adelante, la imputación se amplió a abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Según fuentes judiciales, el detenidó abusó de Jésica Benítez desde 1999, cuando ella tenía 13 años, hasta la actualidad. La mujer, además, sufrió durante estos 20 años otros tipos de violencias de género.

"Respecto a la otra víctima, de actualmente veinte años de edad, los hechos iniciaron cuando era una niña de quince años y se extendieron hasta sus dieciocho años (periodo 2015 a 2018), en el marco de una convivencia", informó el Ministerio Público Fiscal.

Veinte años de maltrato

La detención y la denuncia contra el acusado inició tras el suicidio del hijo de Benítez. La mujer relató en el Canal 69 Santa Eufemia y a otros medios locales que el hombre detenido era su pareja y que ella, su hija y su hijo eran víctimas de violencia psicológica.

"En relación al fallecimiento del hijo de la denunciante, ocurrido en diciembre pasado, las actuaciones se labran en la ciudad de Villa María, atento ser el lugar en que ocurrió. Allí se remitieron las actuaciones pertinentes a dicha sede", informó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota también ordenó la ampliación de la investigación del accionar de personal policial y el juez de paz de la localidad de Santa Eufemia.

El lunes pasado, gran parte de la localidad salió a protestar pidiendo la detención del hombre. La detención ocurrió este jueves. "Yo pedía ayuda a la policía y a la justicia y no me escucharon", expresó la mujer durante la movilización.

"Toda la vida quise trabajar y no me lo permitieron. Quise estudiar y no me dejaron", agregó.