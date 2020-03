Gustavo Granucci es un guardia de seguridad del edificio Rosales Park Tower en Vicente López.

El pasado sábado fue víctima de una golpiza por parte de uno de los residentes del edificio, Miguel Ángel Paz, tras notificarle que debía cumplir con el protocolo de aislamiento. Paz había regresado recientemente de Estados Unidos.

Hombre agredió a un guardia que le pidió que cumpla la cuarentena

La agresión fue registrada por una cámara de vigilancia y se viralizó en redes sociales.

Granucci fue entrevistado en Entre Nosotros Rebeca y dijo: "tengo fractura de tabique, golpes en la nuca y la mitad de la espalda, del lado izquierdo, con hematomas. Parece un tatuaje".

Según el trabajador, la administración del edificio había emitido el martes 10 de marzo una circular que decía que los residentes que habían viajado al exterior debían someterse a un período de aislamiento.

"Mi familia y yo nos vamos a estar aislando", habían dicho Paz y su esposa en ese momento.

A lo que Granucci respondió: "ahora el presidente habla por cadena nacional". Según el guardia, el hombre lo miró y se rió.

Para el día viernes, cuenta el guardia, Miguel Angel Paz salió a hacer vida cotidiana. "Salió impunemente,. Yo se lo advierto. El encargado del edificio y yo llamamos al servicio de emergencia al 911 y al 107. Dijeron que iban a enviar ambulancia y policía, nunca lo enviaron", relató.

Y agregó: "el día sábado esta persona me llama por el conmutador interno. Con todo tipo de insulto y amenaza de muerte. Eso fue a las 9.05 o a las 9.10 de la noche".

Tras los insultos, Paz bajó a la entrada y ocurrió la agresión que quedó registrada en video.

"Él había dicho que soy un botón. Que lo hablé con todos los vecinos. Yo no lo mandé al frente con los vecinos", declaró Paz.

Y aclaró: "yo como soy personal de seguridad, hago cumplir la normativa. Esa persona se rió de todos nosotros".

Después de la agresión

Tras la golpiza sufrida, Granucci realizó la denuncia a la Comisaría 1ª de Olivos. Miguel Ángel Paz fue detenido el domingo.

El juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, imputó al hombre de 40 años por los delitos de "lesiones y amenazas".

"Declaró que estaba arrepentido de lo sucedido y reconoció que se había extralimitado con la golpiza, pero intentó deslizar que se defendió y se sintió agredido por el guardia cuando, tal como se ve en el video, éste lo empujó para sacarlo del puesto de seguridad del edificio", dijo a Télam una fuente judicial.

Según la fuente, Paz aseguró que venía cumpliendo la cuarentena, pero no sabía los alcances del decreto que lo obligaba a permanecer en su casa por haber regresado el jueves de Estados Unidos y que la vez que salió de su domicilio fue por una emergencia familiar con su padre.

"Fui a aclararle los puntos", dijo el imputado ante el fiscal.

Además de la imputación por agresión, el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, le inició otro expediente por la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, sobre la protección de la salud general y el delito de desobediencia.

El video viral alcanzó tanta repercusión que el presidente Alberto Fernández se comunicó con el hombre que difundió la agresión y con el guardia. Granucci contó: "él me felicitó por mi accionar cívico y me dijo:'Yo mismo me voy a encargar de hacer justicia'".

Por la agresión, el guardia se encuentra bajo aislamiento.