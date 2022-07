Un insólito robo ocurrió en barrio Poeta Lugones. En menos de dos minutos, una banda de ladrones entró a un garage y robó un Citroën DS3.

El damnificado, Maximiliano, contó a cba24n que él había guardado su auto entre las 22.30 y 23 horas. Cerca de las 2 de la madrugada se durmió junto a su pareja. A las 6 de la mañana para ir al trabajo y se dio con la sorpresa que su auto su Citroën DS3 azul con franjas blancas no estaba.

"No entendía nada. Pensé que lo había sacado pero no estaba afuera. Pensé que me estaban haciendo una joda", expresó.

Tras hacer la denuncia a la policía, Maximiliano pudo conseguir una filmación de una casa vecina. En el video, se puede ver como los ladrones llegaron a la casa de Maximiliano a las 03:33 de la madrugada con 53 segundo.

Treinta segundos después dos ladrones bajan del auto y entran al garage. A las 03:35 con 11 segundos, salen con el Citroën DS3 y ambos vehículos se salen de cuadro.