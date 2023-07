Una joven sufrió una fuerte golpiza en un ataque piraña provocado por cinco mujeres que la abordaron durante la madrugada del domingo, cuando regresaba de trabajar.

El hecho ocurrió en Avenida Estrada, entre Buenos Aires e Independencia, en pleno barrio Nueva Córdoba. Abril volvía de trabajar en un reconocido boliche que queda sobre La Cañada cuando sufrió el violento episodio, alrededor de las 6 de la mañana y a metros del ingreso al edificio donde vive.

“Cuando salía de trabajar y ya llegando a mi casa, cuando quedaban diez metros nada más, me empezaron a golpear y querer sacar la cartera y como estaba cruzada, me empezaron a arrastrar”, contó a cba24n.com.ar.

“Me arrastraron varios metros a los golpes, eran cinco mujeres, me hicieron cruzar la calle tirando la cartera”, expresó sobre el conmocionante episodio que le tocó vivir.

Abril cuenta que le robaron el dinero que había cobrado por su trabajo, además de algunos elementos que llevaba en la cartera. El celular se salvó porque, admitiendo su temor por la inseguridad, dijo que siempre lo lleva guardado en su ropa.

Buscó y encontró al joven que la salvo, por Twitter

En ese momento, de manera espontánea intervino un joven que la ayudó a salir de esa situación y pudo motivar el fin de la golpiza, recuperando la cartera aunque ya sin las pertenencias y dinero que había adentro.

Y acá empezó la otra historia. Abril se encargó de buscarlo con un mensaje en su red social, para agradecerle todo lo que hizo por ella. Con un posteo que se viralizó en su red social de Twitter, logró encontrarlo y reconstruir lo ocurrido.

“Ahí apareció Leo. Él nos vio y pensó que veníamos jodiendo, pero cuando me pegan en la cabeza él se dio cuenta que en realidad me estaban robando, y ahí se encargó de recuperarme la cartera y las corre”, expresó.

A Abril le lastimaron la mano utilizando un vidrio de una copa que llevaba y se rompió en el forcejeo, le hicieron saltar una uña y la golpearon en la cabeza. Inmediatamente lo ocurrido, pudieron recibir la asistencia policial, que llegó tras el pedido de auxilio de Leo.

“Yo me quedé en el lugar con un ataque de llanto, porque también es una realidad que nadie se quiere involucrar, porque involucrarse conlleva también un riesgo y es súper aceptable que uno tenga miedo, y bueno, él no tuvo miedo y me ayudó y después no lo vi más por los nervios y se lo quería agradecer”, relató.

Abril se mostró molesta por la inseguridad y la falta de policías, al asegurar que a todos sus conocidos algún hecho de inseguridad les ocurrió. Incluso asegura que le comentaron por mensajes que este grupo de mujeres ya había intentado robar a otras personas por la zona durante la misma madrugada.

Esta vez valoró que pese a lo perdido ella se encuentra bien: “Gracias a Dios me encontró bien, pero no puedo salir del shock”, reconoció.

Finalmente, cuestionó el accionar policial debido que en medio de lo ocurrido, asegura, solo le tomaron los datos a quienes la atacaron, dejándolas seguir sin detenerlas. E incluso dijo que no recibió una adecuada contención durante el operativo, aunque finalmente una mujer policía le preguntó cómo estaba y la acompañó hasta el ingreso a su casa.

Por estas horas, se aguarda mayor información desde la Policía, para conocer si definitivamente hubo alguna detención u operativo posterior tras estos episodios denunciados por Abril.