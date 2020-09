“Me trajo el recuerdo del caso Solange (la joven que murió sin que su padre pudiera despedirla al verse impedido de ingresar a la provincia por los controles policiales y sanitarios). Pero afortunadamente y después de un viaje de terror, pude llegar a atender a mi papá”.

El testimonio pertenece a Tomás del Moral, un vecino de Córdoba que viajaba junto con su hermano hacia La Bolsa para atender a su padre que les había avisado de un fuerte pico de tensión (llegaba a 21) y para el cual se había quedado sin medicamentos para revertirlo.

“Compramos rápidamente los remedios y salimos hacia su casa. Íbamos con la urgencia de poder atenderlo y suministrarle los remedios, hasta que el tránsito se trabó con dos kilómetros de cola frenada sobre la ruta, a la altura de Alta Gracia”, cuenta Tomás a cba24n.com.ar.

El hombre explica que en el control frenaban a todos los autos, causando una demora que lo llevó a esperar 40 minutos hasta llegar al puesto policial.

“Cuando el policía me frena, le explico que íbamos de urgencia a atender a mi padre y me dijo de mala manera que no podía pasar. Intenté explicarle, le muestro los medicamentos, le muestro la receta de compra, le quería mostrar la foto del tensiómetro que me mandaba mi papá, y nada”, cuenta indignado describiendo una situación donde no hubo comprensión por parte del uniformado. Explica además que en ningún momento el policía, que se identifica como Agente Villafañe, indagó ni siquiera la veracidad del caso y solo les impedía el paso.

Tomás iba de Córdoba a La Bolsa con su hermano a llevar de urgencia un medicamento para su padre, quien transitaba un pico de tensión.



👉 https://t.co/6TqJihOAgj pic.twitter.com/1abKlNSNPf — cba24n Oficial (@Cba24Ncomar) September 20, 2020

Tomás se mostró indignado por lo ocurrido y admitió que luego de varios minutos de discusión, terminó abandonado el control.

“Me dijo que me detuviera al costado y yo ya advertía que no me iban a dejar pasar. Y corría riesgo la vida de mi papá”, afirmó.

Incluso, se quejó que el personal policial se negó a aceptar, al menos para verificar un permiso de circulación, el que Tomás lleva en su celular y con el que trabaja en la distribución de bebidas.

“Tengo un permiso habilitado que no me lo aceptó como alternativa”, dijo, al tiempo que recibió como respuesta del policía: “Ese permiso no sirve, vos pasas si yo te dejo”, aseguró Tomás.

En ese marco, explicó que ahora hará una presentación policial para dar cuenta de lo ocurrido, debido a que está cansado que ocurran este tipo de acontecimientos cuando de una urgencia se trataba.

“Estoy cansado de estas situaciones, yo tomé la decisión de irme y ahora quiero denunciarlo, yo no actúo así pero se me faltó el respeto y no se me atendió mi urgencia”, concluyó.

Tomás llegó de este modo a buscar a su padre, como se advierte en el segundo video, y lo trasladó a Córdoba para su revisión en un hospital.

En este marco, vale señalar que, si bien está prohibida la circulación interdepartamental, al tiempo que hay controles más estrictos con motivo de la llegada de la primavera, desde el comienzo de las medidas sanitarias en el país existió la previsión de la "fuerza mayor" como razón de movilidad cuando una urgencia lo amerita. Para este último escenario posible, se entiende que no sería necesario un permiso. Así lo establecieron en un comienzo desde Nación.

Hoy existe el permiso nacional "por emergencias, situaciones imprevistas o urgencias", que se tramita vía Web, pero cuya entrega no es inmediata.