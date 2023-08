Habló la tía del cuartetero “Pitty” Murúa: “Me pateó la puerta, estaba re loco, para atrás”

Un hecho de presunta violencia familiar y daños es investigado por la Justicia, luego de la detención del cantante de cuarteto Maximiliano “Pitty” Murúa.

Según lo denunciado, el hombre derribó la puerta de la casa de su tía, Norma, para buscar a su hermano Mauricio, en medio de una pelea y discusión. En ese marco y en medio de la irrupción de “Pitty” derribando la puerta, terminó aparentemente recibiendo heridas la mujer que intentaba disuadir la situación en su propio domicilio.

Así lo relató Norma en diálogo con Canal 10 en la puerta de su casa de calle Paulina López de Soria de barrio Müller, en coincidencia con la sucesión de episodios comunicada primero por la Policía, desde donde se indicó además que el hombre tenía restricción judicial para que no se acercara a la casa de la mujer.

“Pitty es mi sobrino y tenía ya tres medidas de restricción a mi domicilio y en la última me dijeron que me iban a dar el botón antipánico porque yo ya no podía salir a la puerta porque pasaba y me insultaba”, expresó.

La mujer asegura que vive desde hace tiempo episodios de violencia e insultos por parte de “Pitty”, al asegurar que el cantante le pide que se vaya de la casa. “Él quiere que me vaya, pero esta es mi casa paterna”, explicó.

En ese contexto, la mujer se quejó además de que los hombres “dejan abandonado” al padre, que vive en la casa contigua y sufre discapacidad.

Lo cierto es que la mujer asegura que Murúa, con violencia, “volteó la puerta de una patada” y terminó provocando heridas en su pierna y cabeza. En ese marco, intervino otra vecina que logró disipar la situación y llamó a la Policía.

“Estoy asustada yo vivo sola acá”, concluyó la mujer tras los episodios denunciados y al insistir en que en estos acontecimientos siempre está “implicada” la droga.

El hermano de Murúa irrumpió en el móvil de Canal 10 en plena entrevista

En medio del diálogo de la mujer con el cronista de Canal 10, se acercó Mauricio, el hermano con el que Murúa mantuvo la pelea el miércoles, e intentó “callar” a la mujer.

Fue en ese marco en el que se produjo una acalorada discusión en la que la mujer le pedía que se fuera.

Mauricio, en diálogo fuera de cámara y en lo que se llegó a advertir en el móvil, insistía en que la mujer no sufrió consecuencias en la pelea.

“Cómo voy a ser mala, si me pegó y me volteó ahí, estoy golpeada en toda la pierna en la cabeza”, le insistió la mujer.