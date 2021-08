La inseguridad es una constante en muchos barrios de la ciudad de Córdoba. Sonia Flores tiene un comercio en Bº Talleres Este y sufrió dos hechos de inseguridad en menos de dos meses.

Así lo relató en el móvil de Crónica Mediodía y contó que en más de 20 años que tiene el comercio ya está acostumbrada a los robos: "Yo soy una persona que no reacciona, me anulo totalmente".

La primera vez, cuando la apuñalaron, estuvo internada en el Hospital de Urgencias y la operaron dos veces:

"Me dieron el alta y comencé a venir para poder superar el trauma porque sino no iba a querer venir más y hoy lamentablemente dos personas volvieron a entrar y para que yo reaccionara me pegaron dos trompadas, me sacaron el celular y $500, que es lo que estaba a la vista"

Sonia señaló que cree saber que se trata de un grupo de delincuentes de Bajo Pueyrredón que sabe los horarios en los que se manejan ciertos comercios. "Saben que soy un blanco fácil, que me anulo", afirmó.

Con mucha incertidumbre, la comerciante afirmó que tiene miedo: "Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, siento que los pasitos que di adelante en estos 20 días los retrocedí a todos de nuevo"

Por último, expresó que "últimamente la zona está muy insegura, en la ciclovía y las paradas de colectivos" y advirtió que hubo presencia policial luego de que ocurrió el primer robo, estuvieron dos semanas y se fueron. "Ahora va a volver a pasar lo mismo, van a haber policías una o dos semanas y después ya no", apuntó.