Reapareció Juan Darthés, el acusado de abusar sexualmente a Thelma Fardín durante el rodaje de "Patito Feo", cuando la supuesta víctima tenía 16 años.

El actor le dio una entrevista al programa Domingo Espetacular, del canal Record TV de la televisión brasileña. Además de afirmar su inocencia, Darthés expresó "finalmente me voy a poder defender" y aseguró que siempre estuvo a disposición de la justicia. "Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché: no ofrecían garantías para mi vida", comentó.

Por otra parte, el actor manifestó que hace tiempo sufre la injusticia de ser acusado del abuso sexual de Thelma Fardín y, por ese motivo, vivió momentos duros con su familia: "La verdad es que no deseo eso para nadie pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca".

Darthés actualmente es investigado por los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil. Además, la Interpol libró una circular roja para ser detenido por pedido de la justicia de Nicaragua, país donde fue acusado por el delito de "violación agravada" a la actriz que en ese momento tenía 16 años.

Fuente: Télam